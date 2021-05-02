В Азербайджан доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»

Фото: Севиндж Абдуллаева / ТАСС

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в столицу Азербайджана. Об этом сообщает местное агентство Trend.

Груз встречали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, а также другие официальные лица.

По данным агентства, в самолете доставили 40 тыс. доз препаратов российского производства.

В комментарии ТАСС Бочарников напомнил, что «доставка вакцины — это жест нашей дружбы с Азербайджаном». Следующая партия, по его словам, ожидается в течение мая. Дипломат также подчеркнул высокую эффективность вакцины и напомнил, что препарат уже зарегистрирован более чем в 60 странах.

«Рад, что российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией», — добавил он.