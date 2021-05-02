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В Азербайджан доставили первую партию российской вакцины «Спутник V»

Фото: Севиндж Абдуллаева / ТАСС
Фото: Севиндж Абдуллаева / ТАСС

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в столицу Азербайджана. Об этом сообщает местное агентство Trend.

Груз встречали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, а также другие официальные лица.

По данным агентства, в самолете доставили 40 тыс. доз препаратов российского производства.

В комментарии ТАСС Бочарников напомнил, что «доставка вакцины — это жест нашей дружбы с Азербайджаном». Следующая партия, по его словам, ожидается в течение мая. Дипломат также подчеркнул высокую эффективность вакцины и напомнил, что препарат уже зарегистрирован более чем в 60 странах.

«Рад, что российская вакцина внесет вклад в борьбу Азербайджана с коронавирусной инфекцией», — добавил он.

Азербайджан одобрил использование вакцины «Спутник V»
Общество
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9 февраля в Азербайджане начали исследования комбинированного применения «Спутника V» и британской вакцины AstraZeneca, а в конце месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подписании документов для поставки обоих препаратов.

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Кроме того, Алиев говорил, что Азербайджан подключился к программе Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой страна может получить другие разновидности вакцин. В частности, азербайджанский президент заявил, что ожидает поставок вакцин производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

12 марта азербайджанский Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» в стране. В ведомстве тогда добавили, что ведутся переговоры о доставке препарата в страну в ближайшее время.

По данным на 1 мая, в стране было выявлено 1213 новых случаев заболевания коронавирусом, 21 человек умер, сообщает азербайджанский Минздрав в Facebook. Всего на территории страны с начала эпидемии выявили 320 тыс. случаев COVID-19, 4,5 тыс. человек скончались.

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Источник: JHU
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