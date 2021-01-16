В Азербайджане продлили карантинный режим из-за COVID

Сотрудник полиции проверяет пропуск у девушки на одной из улиц в Баку (Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости)

Особый карантинный режим, введенный в Азербайджане из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет продлен до 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает интернет-портал Haqqin.az со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при кабинете министров страны.

Ограничения будут действовать до 1 апреля 06:00 (05:00 мск).

При этом правительство решило смягчить с 18 января часть ограничений, введенных в рамках особого карантинного режима. В частности, с полуночи 18 января будет отменена система разрешений на передвижение по городам Баку, Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Ширван и в Апшеронском районе, а также в Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Загатале, Губе, Хачмазе, Евлахе, Барде, Билясуварском и Исмаиллинском районах, которые необходимо было получать через СМС-сообщения и на портале icaze.e-gov.az.

В середине декабря власти Азербайджана объявили о намерении закрыть границу с Россией из-за пандемии коронавируса. Тогда посольство Азербайджана в Москве рекомендовало гражданам страны не приезжать в Дагестан с целью попасть на родину, «учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий».

Впоследствии дипломаты уточнили, что сухопутная граница Азербайджана и России до 1 марта будет закрыта для пешего перехода, при этом транспортное сообщение сохранится в полном объеме.

Согласно последним данным кабинета министров Азербайджана, с начала пандемии в стране выявлено 226 549 случаев заболеваний коронавирусом. За этот же период умерли 2983 человека. За сутки выявлен 349 случаев заболеваний коронавирусом. Умерли 12 человек.