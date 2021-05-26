В Роспотребнадзоре определили признак сосудистых осложнений из-за COVID

Сотрудники Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора назвали признак сосудистых осложнений после COVID-19, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

«У пациентов в остром периоде COVID-19 выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Там пояснили, что наиболее высокие показатели были у тех больных, состояние которых резко ухудшилось. Уровень эндотелина-1 — пептида-маркера сосудистых нарушений — был повышен и у тех, кто контактировал с инфекционными больными. Однако у пациентов, которые начали выздоравливать, показатель уже находился в пределах нормы.

Накануне руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что число осложнений после COVID-19 увеличивается, у переболевших коронавирусом выявляют тромбозы, сердечно-сосудистые заболевания, ментальные нарушения.