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Протесты в Белоруссии ,  
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В Кремле заявили о праве на защиту арестованной в Белоруссии россиянки

Софья Сапега
Софья Сапега (Фото: Reuters)

В Кремле видели признательные показания Софии Сапеги, которую 23 мая сняли с рейса Ryanair вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем, после чего задержали и арестовали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях. Мы видели ее признательные показания, но в любом случае она имеет право на защиту», — отметил он.

По его словам, Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая защита. На вопрос, получили ли в Кремле обращение матери Сапеги, он ответил отрицательно. Песков подчеркнул, что ему неизвестно о том, что «какие-то де-юре входили обращения и де-факто».

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София Сапега

23-летнюю россиянку Софью Сапегу сняли с рейса вместе с Протасевичем 23 мая. Тогда их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о бомбе. У Сапеги нет второго, белорусского, гражданства — только вид на жительство, в связи с чем власти Белоруссии обязаны допустить к ней российского консула.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о Сапеге и получить к ней консульский доступ. В российской Генпрокуратуре заявили о готовности защищать Сапегу при нарушении ее прав.

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По данным российского Министерства иностранных дел, Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. На опубликованном белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы» видео Сапега заявила, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел.

Ее мать Анна Дудич заявляла, что Совья Сапега в августе 2020 года уехала из Белоруссии в Литву и ее не было в стране в этот период. Дудич обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой «как-то содействовать» ее дочери.
 

Кремль Белоруссия задержание россияне признание
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