В Кремле заявили о праве на защиту арестованной в Белоруссии россиянки

Софья Сапега (Фото: Reuters)

В Кремле видели признательные показания Софии Сапеги, которую 23 мая сняли с рейса Ryanair вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем, после чего задержали и арестовали. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Белорусская сторона сказала, что ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях. Мы видели ее признательные показания, но в любом случае она имеет право на защиту», — отметил он.

По его словам, Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая защита. На вопрос, получили ли в Кремле обращение матери Сапеги, он ответил отрицательно. Песков подчеркнул, что ему неизвестно о том, что «какие-то де-юре входили обращения и де-факто».

23-летнюю россиянку Софью Сапегу сняли с рейса вместе с Протасевичем 23 мая. Тогда их самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о бомбе. У Сапеги нет второго, белорусского, гражданства — только вид на жительство, в связи с чем власти Белоруссии обязаны допустить к ней российского консула.