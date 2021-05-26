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Политика ,  
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Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к экстремизму лицам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Госдума приняла законопроект, который вводит временный запрет избираться лицам, связанным с экстремистскими или террористическими организациями, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда», — сказано в сообщении.

В Госдуме пояснили, что для руководителей запрещенных в России организаций срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для рядовых участников и работников — три года.

Так, именно суд будет определять причастность участников, членов или работников к деятельности экстремистской или террористической организации. Однако в отношении руководителей не будет требоваться судебное решение.

Под действие закона также могут попасть лица, которые перечисляют пожертвования таким организациям, а также предоставляют им консультации и иную помощь. Кроме того, поддержкой теперь будет считаться публичное выражение одобрения деятельности или мероприятий подобных организаций, в том числе и в интернете.

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Проект был внесен в нижнюю палату парламента 4 мая членами комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым и другими членами партии «Единая Россия».

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Одновременно с уже принятым законом в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому в России ужесточается порядок привлечения к уголовной ответственности членов иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных в стране «нежелательными». Так, после его принятия руководителей НКО и рядовых членов смогут быстрее привлекать к уголовной ответственности.

Ранее прокуратура приостановила деятельность «Штабов Навального» по обвинению в осуществлении экстремистской деятельности. Приостановить их работу прокуратура просила до судебного решения о запрете работы организации в России. 29 апреля соратник Навального Леонид Волков объявил о роспуске региональных штабов организации в России.

Госдума экстремисты Выборы запрет
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