Госдума приняла закон о запрете избираться причастным к экстремизму лицам

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Госдума приняла законопроект, который вводит временный запрет избираться лицам, связанным с экстремистскими или террористическими организациями, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, которым запрещается участие в выборах руководителям, членам или тем, кто финансировал экстремистские или террористические организации, признанные таковыми по решению суда», — сказано в сообщении.

В Госдуме пояснили, что для руководителей запрещенных в России организаций срок запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности такой организации, а для рядовых участников и работников — три года.

Так, именно суд будет определять причастность участников, членов или работников к деятельности экстремистской или террористической организации. Однако в отношении руководителей не будет требоваться судебное решение.

Под действие закона также могут попасть лица, которые перечисляют пожертвования таким организациям, а также предоставляют им консультации и иную помощь. Кроме того, поддержкой теперь будет считаться публичное выражение одобрения деятельности или мероприятий подобных организаций, в том числе и в интернете.