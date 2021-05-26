На недостроенном «Буране» уличные художники написали «Юра, мы приехали»

На космодроме Байконур уличные художники нарисовали граффити на недостроенном космическом челноке «Буран» и оставили надпись «Юра, мы приехали». Об этом сообщает Telegram-канал Baza и источник «РИА Новости» на Байконуре.

По сообщению Baza, неизвестные художники смогли зайти в монтажно-заправочный комплекс космодрома, чтобы сделать граффити.

Источник «РИА Новости» добавил, что на корабле также появились надписи «Добро», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле». Также на «Буране» оставлены четыре подписи с именами авторов граффити, отметил источник.

В 2020 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пытался выкупить «Буран», однако ему не удалось найти владельца корабля, который принадлежит частному лицу из Казахстана. По его словам, аналогичная ситуация сложилась и с находящейся в монтажно-испытательном комплексе ракетой «Энергия-М», которая вывела «Буран» на орбиту.