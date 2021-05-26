В Польше увидели упущенные шансы по сотрудничеству с Россией из-за Киева

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Если бы Варшава не выступала в интересах Киева против энергетических проектов Москвы, то сейчас между Россией и Польшей могло быть выгодное сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский в беседе с изданием Energetyka 24.

Он задался вопросом, решилась ли бы Россия начать дорогостоящий и политически сложный проект «Северный поток-2» или же провела транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, если бы между Москвой и Варшавой был диалог.

«Более 20 лет назад в центре внимания польских политиков стояли интересы не Польши, а Украины, которая так же проиграла бы в ходе такого сценария», — отметил Каминьский.

Ранее польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в интервью порталу wPolityce заявил, что Польша потеряла последнюю надежду на блокировку проекта «Северный поток — 2» и что его судьба предрешена — он будет достроен.