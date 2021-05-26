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Политика ,  
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В Польше увидели упущенные шансы по сотрудничеству с Россией из-за Киева

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Если бы Варшава не выступала в интересах Киева против энергетических проектов Москвы, то сейчас между Россией и Польшей могло быть выгодное сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский в беседе с изданием Energetyka 24.

Он задался вопросом, решилась ли бы Россия начать дорогостоящий и политически сложный проект «Северный поток-2» или же провела транспортную инфраструктуру на маршруте, ведущем через Белоруссию и Польшу, если бы между Москвой и Варшавой был диалог.

«Более 20 лет назад в центре внимания польских политиков стояли интересы не Польши, а Украины, которая так же проиграла бы в ходе такого сценария», — отметил Каминьский.

Кремль увидел позитивный сигнал в заявлениях США о «Северном потоке-2»
Политика
Фото:Aксель Шмидт / РИА Новости

Ранее польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский в интервью порталу wPolityce заявил, что Польша потеряла последнюю надежду на блокировку проекта «Северный поток — 2» и что его судьба предрешена — он будет достроен.

«Американские санкции давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать», — отметил он. Теперь, по его мнению, энергетическая зависимость Европы от России возрастет, поскольку Москва сможет «шантажировать» страны, зависящие от поставок.

«Нас ждет геополитическое ослабление ЕС и его восточного фланга, нарушение польских интересов», — заключил он.

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По словам евродепутата, в данной ситуации Польша должна пересмотреть оборонную политику и увеличить расходы на национальную оборону на 4-5% от ВВП.

Ранее президент США Джо Байден заявил, введение новых санкций против «Северного потока — 2» было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой, поскольку строительство проекта «почти завершено». Власти России неоднократно заявляли, что газопровод является чисто коммерческим проектом и он будет завершен

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год.

Польша Россия Украина
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