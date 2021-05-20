Кремль увидел позитивный сигнал в заявлениях США о «Северном потоке-2»

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Работа над строительством газопровода «Северный поток-2» продолжалась вне зависимости от решения США по санкциям. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вне зависимости от этого решения, еще раз повторяю, что работа велась, и не раз констатировалось намерение завершить этот проект как можно скорее», — сказал Песков, отвечая на вопрос, ускорит ли отказ США от санкций строительство трубопровода.

Он также назвал позитивным сигналом заявления Вашингтона о том, что приостановка санкций против проекта лежит в сфере интересов США.

В пресс-службе Nord Stream 2 РБК сообщили, что не комментируют санкционные решения США и их потенциальное влияние на проект.