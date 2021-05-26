Климкин предложил вариант ответа ЕС на действия Минска c рейсом Ryanair

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил разочарование в связи с реакцией Евросоюза на инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом он сообщил в Twitter.

По мнению экс-главы МИД, ЕС следовало запретить

весь транзит через Белоруссию, в том числе россиqских самолетов.

»<...> или хотя бы воздушный российский транзит на Евросоюз. Именно такой должен быть ответ белорусском диктатору», — считает Климкин.

23 мая экипажу самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, пришлось развернуть лайнер и посадить его в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич (против него в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков, он внесен в список террористов, а Telegram-канал, освещавший протесты в стране, признан экстремистским). Протасевича задержали вместе с его подругой, россиянкой Софьей Сапегой, летевшей тем же рейсом. Позже они были арестованы. Самолет смог вылететь в Вильнюс только спустя несколько часов.