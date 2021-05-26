Премьер Греции не подтвердил сообщения о сотрудниках КГБ на борту Ryanair

Заявления о том, что на самолете авиакомпании Ryanair, вынужденном сесть в Минске, летели сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, необоснованны, сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам.

На брифинге по итогам саммита ЕС журналистка процитировала главу ирландского лоукостера Майкл О’Лири, который после инцидента с пассажирским самолетом допустил, что на борту были «некоторые агенты КГБ», и спросила, есть ли у Греции такие данные.

«Нет, — заявил Мицотакис. — Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и наконец приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться».

Он сообщил, что у Греции есть достаточно доказательств, что о необходимости вынужденной посадки в белорусской столице объявил сам пилот, которого, по словам премьера, «видимо, предупредили, что в самолете якобы заложена бомба». «Так что я думаю, что эти слухи полностью безосновательны», — отметил глава правительства.