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Политика ,  
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Премьер Греции не подтвердил сообщения о сотрудниках КГБ на борту Ryanair

Заявления о том, что на самолете авиакомпании Ryanair, вынужденном сесть в Минске, летели сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии, необоснованны, сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам.

На брифинге по итогам саммита ЕС журналистка процитировала главу ирландского лоукостера Майкл О’Лири, который после инцидента с пассажирским самолетом допустил, что на борту были «некоторые агенты КГБ», и спросила, есть ли у Греции такие данные.

«Нет, — заявил Мицотакис. — Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и наконец приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться».

Он сообщил, что у Греции есть достаточно доказательств, что о необходимости вынужденной посадки в белорусской столице объявил сам пилот, которого, по словам премьера, «видимо, предупредили, что в самолете якобы заложена бомба». «Так что я думаю, что эти слухи полностью безосновательны», — отметил глава правительства.

ЕС расширит санкции против Белоруссии на фоне инцидента с самолетом
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Фото:Jason Alden / Bloomberg

Глава Ryanair ране назвал инцидент с рейсом Афины — Вильнюс «поддерживаемым государством угоном». Он предположил, что белорусские власти перенаправили борт в Минск, чтобы снять с самолета сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича (против Протасевича в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации массовых беспорядков, он внесен в список террористов, а канал, освещавший протесты в стране, признан экстремистским). О’Лири также высказал предположение, что рейсом Ryanair летели несколько агентов КГБ. «Мы полагаем, что в аэропорту также сошли с рейса некоторые агенты КГБ», — сказал глава лоукостера.

Инцидент с самолетом Ryanair произошел 23 мая. Экипажу пришлось посадить лайнер в минском аэропорту из-за сообщения о бомбе на борту. Находившийся в самолете Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега, были задержаны. Самолет смог вылететь в Вильнюс с задержкой в несколько часов.

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Европейские страны расценили происшедшее как угон самолета и отреагировали приостановкой авиасообщения с Белоруссией и бойкотом воздушного пространства этой страны.

Греция премьер-министр Ryanair КГБ самолет
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