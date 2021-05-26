airBaltic решила приостановить полеты из Риги в Минск
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приостанавливает с 27 мая 2021 года полеты из Риги в Минск, сообщается на сайте перевозчика.
airBaltic объявила об отмене рейсов между столицами по решению правительства Латвии и рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации.
«Безопасность и здоровье наших пассажиров и сотрудников — главный приоритет airBaltic. Эта приостановка коснется в общей сложности 126 рейсов между Ригой и Минском до конца октября», — сообщили в авиакомпании.
Перевозчик напомнил, что с 23 мая самолеты airBaltic в качестве меры предосторожности облетают территорию Белоруссии. По рекомендации властей airBaltic будет летать, минуя республику, до конца октября. Это затронет более 1,5 тыс. рейсов авиакомпании.