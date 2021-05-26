Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Бельгия заявила о масштабной кибератаке со «шпионскими» целями Политика, 00:07 airBaltic решила приостановить полеты из Риги в Минск Политика, 00:03 Госдолг Белоруссии из-за скандала с Ryanair обвалился к уровням протестов Финансы, 00:00 В РЖД назвали новые сроки запуска беспилотных поездов Бизнес, 00:00 В России решили отказаться от вагонов-ресторанов Общество, 00:00 История инвестора: как сформировать финансовую подушку к ранней пенсии РБК и СберПервый, 25 мая, 23:42 РФПИ с партнерами вложил $250 млн в онлайн-кинотеатр ivi Бизнес, 25 мая, 23:39 Латвия приостановила авиасообщение с Белоруссией Политика, 25 мая, 23:32 УЕФА возбудил дело в отношении не покинувших Суперлигу клубов Спорт, 25 мая, 23:09 В США открыли стрельбу на акции памяти Джорджа Флойда Общество, 25 мая, 22:51 Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19 Общество, 25 мая, 22:41 СМИ узнали о возможном пропуске Евро самым молодым игроком сборной России Спорт, 25 мая, 22:23 В Баку назвали гибель армянского военного у границы несчастным случаем Политика, 25 мая, 22:17 «Белавиа» объявила о прекращении полетов на Украину Политика, 25 мая, 22:11
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

airBaltic решила приостановить полеты из Риги в Минск

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приостанавливает с 27 мая 2021 года полеты из Риги в Минск, сообщается на сайте перевозчика.

airBaltic объявила об отмене рейсов между столицами по решению правительства Латвии и рекомендации Латвийского агентства гражданской авиации.

«Безопасность и здоровье наших пассажиров и сотрудников — главный приоритет airBaltic. Эта приостановка коснется в общей сложности 126 рейсов между Ригой и Минском до конца октября», — сообщили в авиакомпании.

Перевозчик напомнил, что с 23 мая самолеты airBaltic в качестве меры предосторожности облетают территорию Белоруссии. По рекомендации властей airBaltic будет летать, минуя республику, до конца октября. Это затронет более 1,5 тыс. рейсов авиакомпании.

Какие страны решили прекратить авиасообщение с Белоруссией. Инфографика
Политика

Ранее 25 мая латвийские власти запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами республики «в ответ на действия белорусских властей», которые «перехватили» пассажирский самолет Ryanair и вынудили экипаж посадить его в аэропорту Минска. Аэропортам также запрещено принимать самолеты других стран, пролетевших над Белоруссией. Латвийские перевозчики, в свою очередь, должны облетать Белоруссию и не пользоваться аэропортами страны.

23 мая самолет лоукостера Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден развернуться над Латвией и сесть в белорусской столице из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его задержали. Вместе с ним летела его подруга, россиянка Софья Сапега, она также была задержана.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии
Политика
Фото:ТАСС

Из-за скандала вокруг самолета Ryanair страны ЕС, Великобритания и Украина решили бойкотировать воздушное пространство Белоруссии и прервать с ней авиасообщение. Белорусская авиакомпания «Белавиа» в ответ отменила рейсы в Париж и Лондон, а также прервала авиасообщение с Украиной.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением европейских стран. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вместо того чтобы разобраться в ситуации, европейские государства решили пойти по другому пути. «Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно», — сказал Песков. В конечном счете за это будут платить пассажиры, считает он.

AirBaltic приостановка полеты Белоруссия Ryanair
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
«Белавиа» объявила о прекращении полетов на Украину
Политика
В посольстве сообщили о самочувствии арестованной в Минске россиянки
Политика
США и ФРГ не увидели доказательств участия России в посадке Ryanair
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter