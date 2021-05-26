airBaltic решила приостановить полеты из Риги в Минск

Ранее 25 мая латвийские власти запретили белорусским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством и аэропортами республики «в ответ на действия белорусских властей», которые «перехватили» пассажирский самолет Ryanair и вынудили экипаж посадить его в аэропорту Минска. Аэропортам также запрещено принимать самолеты других стран, пролетевших над Белоруссией. Латвийские перевозчики, в свою очередь, должны облетать Белоруссию и не пользоваться аэропортами страны.

23 мая самолет лоукостера Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден развернуться над Латвией и сесть в белорусской столице из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки его задержали. Вместе с ним летела его подруга, россиянка Софья Сапега, она также была задержана.

Из-за скандала вокруг самолета Ryanair страны ЕС, Великобритания и Украина решили бойкотировать воздушное пространство Белоруссии и прервать с ней авиасообщение. Белорусская авиакомпания «Белавиа» в ответ отменила рейсы в Париж и Лондон, а также прервала авиасообщение с Украиной.

В Кремле выразили сожаление в связи с решением европейских стран. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вместо того чтобы разобраться в ситуации, европейские государства решили пойти по другому пути. «Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно», — сказал Песков. В конечном счете за это будут платить пассажиры, считает он.