Дипломаты встретились с арестованной в Минске россиянкой

Софья Сапега (Фото: sapega_sofia_ / Instagram)

Российский дипломат встретился в Минске с Софьей Сапегой — россиянкой, которую 23 мая сняли с экстренно севшего в Минске рейса Ryanair вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем, после чего задержали и арестовали, сказал РБК представитель посольства.

«Чувствует она себя нормально, на какое-то некорректное отношение со стороны белорусских правоохранительных органов она не жаловалась», — сказал представитель.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Белорусские диспетчеры сообщили пилотам, что получили сигнал о минировании лайнера.

В самолете летели Сапега вместе с сооснователем оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. В Белоруссии ресурс был признан экстремистским в октябре прошлого года, в марте 2021-го экстремистами признали его редакцию.