Посольство Чехии уволило большинство россиян

Посольство Чехии в России уволило 71 россиянина. Всего до конца мая будут освобождены от обязанностей 79 нанятых в Москве сотрудников, сообщила Seznam Zprávy пресс-секретарь МИД республики Эва Давидова.

Среди увольняемых — работники «Чешского дома», культурного центра республики в Москве. С 1 июня там закроются гостиница и ресторан.

Чехия обвиняет сотрудников российской разведки ГРУ (ГУ Генштаба) в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В розыск объявлены Александр Петров и Руслан Боширов. Их же британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Россия причастность к отравлению Скрипалей и взрывам во Врбетице отрицает.

На фоне обвинений между странами возник дипломатический кризис. Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ — 20 чешских. После этого Прага сочла ответ России чрезмерным и предъявила Москве ультиматум — вернуть чешских дипломатов. Однако Россия не стала выполнять это требование, и Чехия объявила о масштабной высылке российских дипломатов и сотрудников посольства из Праги.