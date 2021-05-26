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Политика ,  
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Посольство Чехии уволило большинство россиян

Посольство Чехии в России уволило 71 россиянина. Всего до конца мая будут освобождены от обязанностей 79 нанятых в Москве сотрудников, сообщила Seznam Zprávy пресс-секретарь МИД республики Эва Давидова.

Среди увольняемых — работники «Чешского дома», культурного центра республики в Москве. С 1 июня там закроются гостиница и ресторан.

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Фото:Dana Kesnerova / imago-images / Xinhua / ТАСС

Чехия обвиняет сотрудников российской разведки ГРУ (ГУ Генштаба) в причастности к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году. В розыск объявлены Александр Петров и Руслан Боширов. Их же британская разведка подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году. Россия причастность к отравлению Скрипалей и взрывам во Врбетице отрицает.

На фоне обвинений между странами возник дипломатический кризис. Чехия выслала 18 российских дипломатов, Россия в ответ — 20 чешских. После этого Прага сочла ответ России чрезмерным и предъявила Москве ультиматум — вернуть чешских дипломатов. Однако Россия не стала выполнять это требование, и Чехия объявила о масштабной высылке российских дипломатов и сотрудников посольства из Праги.

В МИД России сообщали, что к 31 мая численность российского посольства в Чехии сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала. Из чешского посольства в России будут уволены 16 дипломатов, четыре административно-технических сотрудника и 91 нанятый в Москве сотрудник.

У обеих стран останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 нанятых россиян.

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Россия включила Чехию в список недружественных стран. Кроме Чехии в нем только США.

Чехия посольство увольнения дипломатический скандал Россия
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