МИД Чехии оценил включение в перечень недружественных России стран

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Решение России включить Чехию в перечень недружественных стран стало шагом к дальнейшей эскалации конфликта между государствами. Об этом заявил чешский МИД, передает Reuters.

В министерстве добавили, что действия России противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности ее положению об обязательстве обеспечить нормальную работу дипмиссий без дискриминации представительств отдельных стран.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, ограничивающий прием на работу в диппредставительства недружественных России стран. В список недружественных государств вошли США и Чехия.

Согласно новым правилам, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.