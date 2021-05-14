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Политика ,  
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МИД Чехии оценил включение в перечень недружественных России стран

Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Решение России включить Чехию в перечень недружественных стран стало шагом к дальнейшей эскалации конфликта между государствами. Об этом заявил чешский МИД, передает Reuters.

В министерстве добавили, что действия России противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях, в частности ее положению об обязательстве обеспечить нормальную работу дипмиссий без дискриминации представительств отдельных стран.

Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, ограничивающий прием на работу в диппредставительства недружественных России стран. В список недружественных государств вошли США и Чехия.

В список недружественных России стран попали только два государства
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Согласно новым правилам, Чехия может заключать трудовые договоры только с 19 физическими лицами в России, США — ни с кем.

В середине апреля между Прагой и Москвой произошел дипломатический скандал, после того как Чехия заподозрила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах в деревне Врбетице в 2014 году.

Обвинения в адрес Москвы привели к взаимной высылке дипломатов, а также из стран, которые выразили солидарность с чешскими мерами. Россия не раз отрицала все обвинения в причастности к взрывам.

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МИД Чехия Россия
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