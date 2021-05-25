Страны ЕС заявили о поддержке Чехии в конфликте с Россией

Лидеры 27 стран Европейского союза на саммите в Брюсселе выразили солидарность с Чехией и поддержали ее после дипломатического скандала с Россией. Это следует из заявления, принятом на мероприятии.

«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. ЕС подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку своим восточным партнерам», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС подтвердили приверженность «пяти принципам» в отношениях с Россией, которые включают в себя исполнение Минских соглашений и ограниченное сотрудничество.

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах во Вребетице В этих складах хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям.