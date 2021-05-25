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Высылки дипломатов ,  
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Страны ЕС заявили о поддержке Чехии в конфликте с Россией

Лидеры 27 стран Европейского союза на саммите в Брюсселе выразили солидарность с Чехией и поддержали ее после дипломатического скандала с Россией. Это следует из заявления, принятом на мероприятии.

«Евросовет осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его членов и других стран. ЕС подтверждает единство и солидарность перед лицом этих действий, а также выражает поддержку своим восточным партнерам», — говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС подтвердили приверженность «пяти принципам» в отношениях с Россией, которые включают в себя исполнение Минских соглашений и ограниченное сотрудничество.

Болгарский бизнесмен рассказал о хранившемся на складе в Чехии оружии
Политика
Фото:Dalibor Gluck / CTK / Global Look Press

16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складах во Вребетице В этих складах хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям.

По данным чешских властей, к взрывам во Врбетице могли быть причастны российские спецслужбы. 17 апреля Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов. Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова. По ее информации, в октябре 2014-го они приезжали в Чехию и посетили Злинский край, в которой находится Врбетица.

В свою очередь, в МИД России назвали обвинения Чехии абсурдом и объявил об ответной высылке 20 чешских дипломатов. Помимо этого, правительство внесло Чехию в список недружественных стран, который ограничивает диппредставительствам республики возможность нанимать россиян.

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Чехия дипломатический скандал высылка дипломатов Евросовет
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