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Политика ,  
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Сенатор США заявил о «многомиллиардном подарке» Байдена Путину

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Президент США Джо Байден, отказавшись от санкций против газопровода «Северный поток-2», преподнес российскому коллеге Владимиру Путину «многомиллиардный подарок», заявил сенатор-республиканец Тед Круз в Twitter.

Сенатор в ответ на сообщение, что президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве, поинтересовался, «приедет ли Путин с праздничным тортом».

В мае администрация Байдена отказалась от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако Вашингтон ввел ограничения против российских судов и компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». Под них попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов, в том числе «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Байден назвал непродуктивным введение новых санкций против Nord Stream 2
Политика
Джо Байден

Заявления американских властей о том, что отказ от санкций против оператора газового трубопровода в интересах Соединенных Штатов, в Кремле оценили позитивно. Позже, после введения санкций в отношении российских судов и организаций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на замечание журналистов по поводу того, что администрация США могла бы помешать достройке «Северного потока-2», задала вопрос: «Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?». Американский лидер также обратил внимание, что газопровод почти достроен, и заявил, что новые санкции принесут мало пользы отношениям Соединенных Штатов с Евросоюзом.

В свою очередь сенаторы-республиканцы подготовили законопроект, в котором речь идет о введении ограничений в отношении компании Nord Stream 2 и ее исполнительного директора.

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Тед Круз Северный поток-2 Джо Байден Владимир Путин
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