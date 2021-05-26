Сенатор США заявил о «многомиллиардном подарке» Байдена Путину

Президент США Джо Байден, отказавшись от санкций против газопровода «Северный поток-2», преподнес российскому коллеге Владимиру Путину «многомиллиардный подарок», заявил сенатор-республиканец Тед Круз в Twitter.

Сенатор в ответ на сообщение, что президенты России и США встретятся 16 июня в Женеве, поинтересовался, «приедет ли Путин с праздничным тортом».

В мае администрация Байдена отказалась от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. Однако Вашингтон ввел ограничения против российских судов и компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». Под них попали «Мортранссервис», ФГБУ «Морская спасательная служба» и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, а также 13 судов, в том числе «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Капитан Беклемишев», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Заявления американских властей о том, что отказ от санкций против оператора газового трубопровода в интересах Соединенных Штатов, в Кремле оценили позитивно. Позже, после введения санкций в отношении российских судов и организаций, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое».