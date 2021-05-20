Белый дом оценил возможность помешать достройке «Северного потока-2»

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Остановить реализацию готового примерно на 95% газопровода «Северный поток-2» будет очень трудно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на заявление журналиста, что американская администрация могла бы прервать строительство газопровода.

«Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — ответила Псаки вопросом на вопрос.

Представитель Белого дома напомнила, что ранее США ввели санкции против четырех российских предприятий и судов, которые участвовали в достройке газопровода.

Bloomberg и Reuters писали, что США введут санкции против «Северного потока-2», но затем сразу откажутся от их применения из соображений национальной безопасности.