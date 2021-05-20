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Политика ,  
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Белый дом оценил возможность помешать достройке «Северного потока-2»

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Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Остановить реализацию готового примерно на 95% газопровода «Северный поток-2» будет очень трудно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, отвечая на заявление журналиста, что американская администрация могла бы прервать строительство газопровода.

«Каким образом мы могли бы остановить проект, который был построен в другой стране на 95%?» — ответила Псаки вопросом на вопрос.

СМИ сообщили о решении США ввести санкции против «Академика Черского»
Политика
Фото:Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Представитель Белого дома напомнила, что ранее США ввели санкции против четырех российских предприятий и судов, которые участвовали в достройке газопровода.

Bloomberg и Reuters писали, что США введут санкции против «Северного потока-2», но затем сразу откажутся от их применения из соображений национальной безопасности.

Также издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена намерена отказаться от введения санкций против оператора газопровода «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Издание сообщило, что ограничительные меры будут введены против нескольких судов, участвующих в проекте.

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По данным Axios, в администрации Байдена считают, что единственный способ остановить проект — это ввести санкции против конечных потребителей газа в Германии. Но, по информации издания, власти США не хотят разрывать отношения с ФРГ из-за «Северного потока-2».

Nord Stream 2 Северный поток-2 Дженнифер Псаки США Германия
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