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Общество ,  
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«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж в связи с запретом правительств Великобритании и Франции на полеты белорусских авиакомпаний.

«Мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится на сайте авиакомпании.

В «Белавиа» принесли извинения пассажирам и сообщили, что те могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

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Фото:ТАСС

Ранее, 23 мая, в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Ему пришлось изменить курс и совершить посадку в белорусской столице з-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

После вынужденной посадки Ryanair и задержания Протасевича США, Великобритания, Ирландия, Чехия, Польша, Германия, Литва и Латвия потребовали запретить использовать воздушное пространство Белоруссии.

Страны ЕС 24 мая в ходе европейского саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты европейских стран. Это решение вступит в силу после утверждения в Совете ЕС.

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Фото:ТАСС

В тот же день правительство Великобритании приостановило разрешение на полеты «Белавиа» и приказало британским авиакомпаниям облетать Белоруссию. Аналогичные меры приняла Франция.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию западных стран необоснованной.

Белавиа авиарейсы Париж Лондон
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