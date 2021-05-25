«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до конца октября

Фото: ТАСС

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж в связи с запретом правительств Великобритании и Франции на полеты белорусских авиакомпаний.

«Мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится на сайте авиакомпании.

В «Белавиа» принесли извинения пассажирам и сообщили, что те могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

Ранее, 23 мая, в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Ему пришлось изменить курс и совершить посадку в белорусской столице з-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.