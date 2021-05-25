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Политика ,  
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Кремль счел, что за бойкот полетов над Белоруссией заплатят пассажиры

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В ситуации с решением западных стран запретить полеты в воздушном пространстве Белоруссии можно выразить только сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно», — отметил он.

Песков добавил, что перед принятием таких решений необходимо полностью разобраться с ситуацией, однако «европейские коллеги пошли по другому пути».

Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии
Политика
Фото:ТАСС

По его мнению, в конечном итоге за эти рекомендации будут платить пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе, поскольку это стоит денег.

В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, изменил курс и вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали.

После инцидента ряд стран, включая США, Великобританию, Чехию, Польшу, Германию, потребовали запретить использовать воздушное пространство Белоруссии.

На следующий день страны Евросоюза в ходе европейского саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты европейских стран. Это решение вступит в силу после утверждения в Совете ЕС.

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Кроме того, некоторые страны уже приостановили разрешения на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа».
 

Кремль Белоруссия авиасообщение запрет
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