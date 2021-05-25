Кремль счел, что за бойкот полетов над Белоруссией заплатят пассажиры

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В ситуации с решением западных стран запретить полеты в воздушном пространстве Белоруссии можно выразить только сожаление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Облетать территорию достаточно большой страны, которая находится в центре Европы, для любой авиакомпании очень накладно», — отметил он.

Песков добавил, что перед принятием таких решений необходимо полностью разобраться с ситуацией, однако «европейские коллеги пошли по другому пути».

По его мнению, в конечном итоге за эти рекомендации будут платить пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе, поскольку это стоит денег.