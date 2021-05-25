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В Подмосковье в ДТП погиб 82-летний байкер

Валерий Ивашкин
Валерий Ивашкин (Фото: motomytischi / VK)

Байкер Валерий Ивашкин, известный по прозвищу Дед, погиб в ДТП на Волковском шоссе в Мытищах. Об этом РБК сообщил президент мотосообщества «Три Крана Мытищи» Андрей Родин.

Ему было 82 года.

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«Валерий Ивашкин скончался. Попал в ДТП на Волковском шоссе вчера днем. Прощание пройдет завтра в Мытищинском морге в 14:15, похороны будут на Волковском кладбище», — сообщил Родин.

Как сообщает группа мотоциклистов «Мото Мытищи» во «ВКонтакте», Ивашкин ездил на мотоцикле с 13 лет. Последние 40 лет он ездил на мотоцикле Jawa.

Мытищи ДТП байкер Московская область новости
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