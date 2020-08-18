В Белоруссии показали видео байкеров с песней «Саня останется с нами»

Байкеры записали видео в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко под песню «Саня останется с нами» минской группы Rockerjocker. Соответствующая видеозапись Агентства телевизионных новостей (АТН) опубликована в Telegram-канале БелТА.

На опубликованном ролике видно, как мотоциклисты с флагом Белоруссии проехали по улицам Минска. «Саня, останется с нами, останется с нами, все будет окей», — такие слова звучат в припеве песни.

16 августа митинг в поддержку Лукашенко прошел в Минске на площади Независимости. В нем принял участие и сам президент. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. В тот же день в столице прошло шествие оппозиции с требованием его отставки.

18 августа митинги в поддержку Лукашенко прошли в Гомеле и Могилеве. Участники держали плакаты, призывающие к единству белорусского народа, а также с надписями «Мы здесь, чтобы защитить страну». В то же время в городах Белоруссии, включая Могилев, прошли оппозиционные митинги.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% поддержки избирателей. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Однако в штабе Тихановской не признали итоги выборов и потребовали мирной передачи власти.