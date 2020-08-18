Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
Какие профессии выбирает поколение Z Совместный проект, 23:24 В Москве за сутки умерли десять человек с COVID-19 Общество, 23:20 На Кубани продлили режим повышенной готовности Общество, 23:06 В Минск из Москвы прилетел лайнер ФСБ Политика, 22:55 В Белоруссии показали видео байкеров с песней «Саня останется с нами» Политика, 22:42 О чем не стоит говорить с жителями Токио РБК Стиль и glo, 22:32 Белорусские спортсмены пригрозили не выступать за сборную Спорт, 22:18 В Анапе задержали ударившего ножом девочку мужчину Общество, 22:01 В Мали восставшие военные задержали президента и премьера Политика, 21:49 «Калашников» разработал способное синхронизироваться с гаджетами ружье Общество, 21:48 Топ-5 российских вузов для поступления по версии директора школы «Летово» РБК и Сбербанк, 21:47 Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID Общество, 21:42 Силовики ликвидировали двух боевиков в Ингушетии Общество, 21:32 Белорусская оппозиция оценила будущее отношений с Россией Политика, 21:26
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии показали видео байкеров с песней «Саня останется с нами»

Байкеры записали видео в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко под песню «Саня останется с нами» минской группы Rockerjocker. Соответствующая видеозапись Агентства телевизионных новостей (АТН) опубликована в Telegram-канале БелТА.

На опубликованном ролике видно, как мотоциклисты с флагом Белоруссии проехали по улицам Минска. «Саня, останется с нами, останется с нами, все будет окей», — такие слова звучат в припеве песни.

Митинг в поддержку Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

16 августа митинг в поддержку Лукашенко прошел в Минске на площади Независимости. В нем принял участие и сам президент. Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и отверг возможность проведения повторных выборов главы республики. В тот же день в столице прошло шествие оппозиции с требованием его отставки.

18 августа митинги в поддержку Лукашенко прошли в Гомеле и Могилеве. Участники держали плакаты, призывающие к единству белорусского народа, а также с надписями «Мы здесь, чтобы защитить страну». В то же время в городах Белоруссии, включая Могилев, прошли оппозиционные митинги.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК Белоруссии, победу на них одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% поддержки избирателей. За его основную соперницу Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Однако в штабе Тихановской не признали итоги выборов и потребовали мирной передачи власти.

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, байкеры
Материалы по теме
Государственное телевидение Белоруссии показало протесты у стелы в Минске
Политика
Лукашенко пригрозил «адекватными мерами» координационному совету
Политика
Соратница Тихановской ответила на слова Лукашенко о пересчете голосов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter