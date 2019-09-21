В закрытии мотосезона в Москве приняли участие 3,5 тыс. байкеров

В закрытии мотосезона в Москве приняли участие 3,5 тыс. байкеров

В московском мотопараде в честь закрытия сезона участвовали 3,5 тыс. байкеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Данные ведомству предоставили в ГИБДД. Байкеры начали движение от проспекта Академика Сахарова. Туда же они вернулись после окончания парада.

На всем маршруте мотоциклистов сопровождали сотрудники московского управления ГИБДД. Участники парада соблюдали Правила дорожного движения, держали дистанцию и не допустили ни одной аварии, отмечает департамент. На время мероприятия по мере продвижения колонны в Москве действовали ограничения для другого транспорта.

Как сообщалось на сайте столичного мэра, в заезде собирались участвовать не менее 6 тыс. мотоциклистов.

Первый мотопарад состоялся в Москве в 2017 году.