В закрытии мотосезона в Москве приняли участие 3,5 тыс. байкеров

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
РПЦ напомнила священникам о важности согласования публичных обращений Общество, 16:54 Тест-драйв: Genesis G90 меняет правила езды в представительском классе РБК и Genesis, 16:43 На серой ветке метро Москвы произошел сбой из-за падения пассажира Общество, 16:36 Квят продолжит выступать за команду «Формулы-1» Toro Rosso в сезоне-2020 Спорт, 16:34 Получившие ожоги горящим маслом в Турции дети вернулись в Екатеринбург Общество, 16:26 Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии Политика, 16:19 МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и сильном ветре Общество, 16:05 Тренер «Крыльев Советов» заявил о желании пригласить в команду Мамаева Спорт, 15:57 Друг Заворотнюк сообщил о второй проведенной актрисе операции Общество, 15:55 В результате ДТП под Одессой с участием маршрутки погибли девять человек Общество, 15:52 В закрытии мотосезона в Москве приняли участие 3,5 тыс. байкеров Общество, 15:48 CBS узнал о размещении США эсминца в Персидском заливе Политика, 15:33 Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой Спорт, 15:19 СК начал проверку обстоятельств суицида сотрудника Росгвардии Общество, 15:13
Общество ,  
0 
В закрытии мотосезона в Москве приняли участие 3,5 тыс. байкеров

В московском мотопараде в честь закрытия сезона участвовали 3,5 тыс. байкеров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Данные ведомству предоставили в ГИБДД. Байкеры начали движение от проспекта Академика Сахарова. Туда же они вернулись после окончания парада.

На всем маршруте мотоциклистов сопровождали сотрудники московского управления ГИБДД. Участники парада соблюдали Правила дорожного движения, держали дистанцию и не допустили ни одной аварии, отмечает департамент. На время мероприятия по мере продвижения колонны в Москве действовали ограничения для другого транспорта.

Как сообщалось на сайте столичного мэра, в заезде собирались участвовать не менее 6 тыс. мотоциклистов.

Первый мотопарад состоялся в Москве в 2017 году.

Теги: Москва, мотоциклисты, парад
Материалы по теме
В центре Москвы перекрыли движение из-за мотофестиваля
Общество
В Венеции гонщик на моторной лодке установил мировой рекорд и погиб
Общество
Аксенов объяснил детям езду Путина на мотоцикле без шлема в Крыму
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter