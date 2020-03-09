Байкеры устроили перестрелку на вечеринке в США

Члены байкерских клубов устроили стрельбу в американском городе Кливленд, штат Огайо. В результате один человек погиб и по меньшей мере 17 получили ранения, сообщает Fox News.

Инцидент произошел вечером в субботу на вечеринке. Местный телеканал 19 News со ссылкой на полицию отмечает, что погиб 48-летний мужчина. Правоохранители нашли его на месте происшествия со множественными огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали.

«Началась драка, некоторых людей выгнали с вечеринки, они вернулись и начали стрелять в других участников, некоторые из которых открыли ответный огонь», — рассказал сержант полиции.

Ведется расследование произошедшее. NBC News пишет, что драка произошла между двумя байкерскими клубами.