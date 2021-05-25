Выступление Лукашенко со словами о самолете Ryanair перенесли на день

Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед парламентом 26 мая для обсуждения «актуальных и острых вопросов». Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал «Пул первого».

Видео: Пул Первого/Telegram

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«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте», — сказала Эйсмонт.

По словам представителя президента, на встречу пригласят не только депутатов, сенаторов и членов Конституционной комиссии, но и членов правительства, представителей госструктур, губернаторов, а также «мнениеформирующих людей»: политологов, социологов, ученых, блогеров, журналистов и руководителей СМИ.