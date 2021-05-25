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Политика ,  
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Выступление Лукашенко со словами о самолете Ryanair перенесли на день

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит перед парламентом 26 мая для обсуждения «актуальных и острых вопросов». Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал «Пул первого».

Видео: Пул Первого/Telegram
Видео: Пул Первого/Telegram
Video

«Президент принял предложение парламентариев и членов Конституционной комиссии, которые обратились к нему с просьбой об организации встречи для обсуждения актуальных и острых накопившихся вопросов. Как планируется, эта встреча состоится завтра в парламенте», — сказала Эйсмонт.

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Фото:Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

По словам представителя президента, на встречу пригласят не только депутатов, сенаторов и членов Конституционной комиссии, но и членов правительства, представителей госструктур, губернаторов, а также «мнениеформирующих людей»: политологов, социологов, ученых, блогеров, журналистов и руководителей СМИ.

«Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов», — заключила Эйсмонт.

Ранее «Пул первого» сообщал о планах Лукашенко выступить 25 мая с комментарием по инциденту с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair.

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23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair изменил курс и совершил вынужденную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Этим рейсом летел сооснователь признанного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали после посадки самолета.

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Власти страны утверждают, что пилоты Ryanair сами запросили посадку из-за угрозы минирования. В пресс-службе авиакомпании рассказали РБК, что белорусские диспетчеры сообщили экипажу о возможной угрозе и указали совершить посадку в Минске. Произошедшее в Ryanair назвали «пиратством».

В белорусском Минтрансе при этом сказали, что сообщение о минировании получили от бойцов палестинской организации ХАМАС. В самом ХАМАС заявили о непричастности к инциденту. Там указали, что сообщение о минировании отправили те, кто стремится к «демонизации» организации и «подрыву симпатий к палестинскому народу».

Белоруссия Александр Лукашенко выступление перенос
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