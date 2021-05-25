Польская авиакомпания LOT отменила полеты через Белоруссию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 14:04
Еще один регион России заинтересовался обязательной вакцинацией от COVID Общество, 15:24 Одноклубник Овечкина не поможет сборной России на чемпионате мира Спорт, 15:19 Как заставить деньги работать и сформировать свой пенсионный капитал РБК и СберПервый, 15:19 Какую выгоду получил «Dostaевский» от создания единой ИТ-платформы Pro, 15:08 Лавров назвал откровенным разговор Патрушева и помощника президента США Политика, 15:07 Камеры выписали москвичам 2,6 тыс. штрафов за разговоры по телефону Авто, 14:58 В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для больных COVID Общество, 14:53 Захарова заявила о ведущихся в мире «вакцинных войнах» Политика, 14:52 Польская авиакомпания LOT отменила полеты через Белоруссию Политика, 14:49 Amediateka покажет специальный эпизод «Друзей» в России Стиль, 14:46 Бывший футболист Спартака заявил о готовности Зобнина уехать в Европу Спорт, 14:46 Скворцова сообщила о росте числа ментальных нарушений у перенесших COVID Общество, 14:44 Какие страны решили прекратить авиасообщение с Белоруссией. Инфографика Политика, 14:44 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение РБК и ПСБ, 14:42
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Польская авиакомпания LOT отменила полеты через Белоруссию

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press
Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Польские авиалинии LOT приостановили сообщение с Минском и назначили альтернативные маршруты в обход воздушного пространства республики. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на представителя авиакомпании Кристофа Мочульского.

«Приостановлено авиасообщение в Минск; назначены альтернативные маршруты для рейсов, проходящих над территорией Белоруссии», — заявил он.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве. После посадки белорусские спецслужбы задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту. В Белоруссии он внесен в список террористов.

Чем грозит Белоруссии авиабойкот из-за скандала с Ryanair
Бизнес
Фото: ТАСС

Многие страны выступили за расследование инцидента с задержанием журналиста и потребовали запретить использовать воздушное пространство Белоруссии.

Члены ЕС 24 мая приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты европейских стран. Оно вступит в силу после утверждения в Совете ЕС.

Великобритания приостановила лицензию на полеты авиакомпании «Белавиа» в на свою территорию и потребовала от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии. Украина также прекратит авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма
Польша авиакомпания Белоруссия полеты
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Польша запросит доступ к «черным ящикам» севшего в Минске борта Ryanair
Политика
Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии
Политика
Украина закроет авиасообщение с Белоруссией из-за «наглости вызовов»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter