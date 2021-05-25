Польская авиакомпания LOT отменила полеты через Белоруссию

Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press

Польские авиалинии LOT приостановили сообщение с Минском и назначили альтернативные маршруты в обход воздушного пространства республики. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на представителя авиакомпании Кристофа Мочульского.

«Приостановлено авиасообщение в Минск; назначены альтернативные маршруты для рейсов, проходящих над территорией Белоруссии», — заявил он.

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве. После посадки белорусские спецслужбы задержали экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту. В Белоруссии он внесен в список террористов.

Многие страны выступили за расследование инцидента с задержанием журналиста и потребовали запретить использовать воздушное пространство Белоруссии.