СМИ анонсировали заявление Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко 25 мая прокомментирует инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщил близкий к президенту Telegram-канал «Пул первого».

«По информации «Пула первого», завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего. Знаем, что будет 🔥 Первый расставит все по местам», — отмечается в сообщении.

Рейс Ryanair 23 мая летел из Афин в Вильнюс. Над территорией Белоруссии он был вынужден изменить курс и сесть в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegrm-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки в Минске его задержали.