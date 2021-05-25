В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для больных COVID

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В развернутом в Санкт-Петербурге временном госпитале в «Ленэкспо» к 25 мая оказались заняты 89 койкомест, сообщили «РБК-Петербург» в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо».

«Заняты 89 коек в первом отделении», — сказали там.

В пресс-службе уточнили, что необходимости открывать дополнительные 200 коек, которые имеются в распоряжении, пока нет. «В нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек», — пояснили там.

В пресс службе также указали, что на сегодняшний день в городе свободно 15,7% коек.