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В «Ленэкспо» ответили на сообщения об отсутствии коек для больных COVID

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В развернутом в Санкт-Петербурге временном госпитале в «Ленэкспо» к 25 мая оказались заняты 89 койкомест, сообщили «РБК-Петербург» в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо».

«Заняты 89 коек в первом отделении», — сказали там.

В пресс-службе уточнили, что необходимости открывать дополнительные 200 коек, которые имеются в распоряжении, пока нет. «В нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек», — пояснили там.

В пресс службе также указали, что на сегодняшний день в городе свободно 15,7% коек.

В Петербурге расконсервировали ковид-госпиталь в «Ленэкспо»
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Временные боксы в &laquo;красной зоне&raquo; инфекционного госпиталя в &laquo;Ленэкспо&raquo;

Ранее «Фонтанка» сообщала, что в отделении «Ленэкспо» полностью закончились свободные койки. «Первое отделение «Ленэкспо» заполнено», — сообщили изданию в Госпитале для ветеранов войн.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» в Петербурге расконсервировали 21 мая. Так, в пятом павильоне открылось отделение на 90 стандартных коек и еще восемь реанимационных. Уточнялось, что количество койкомест при необходимости может быть увеличено до 295.

Оборудование временного госпиталя в «Ленэкспо» началось в апреле прошлого года. В ноябре количество коек решили увеличить с 1295 до 2500, а в феврале 2021 года последний павильон прекратил свою работу из-за спада заболеваемости COVID-19.

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На 25 мая, по данным оперштаба, в Петербурге выявлено 844 новых случая за сутки. За весь период в городе выявили более 434,6 тыс. зараженных.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Санкт-Петербург госпиталь коронавирус Ленэкспо
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