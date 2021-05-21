В Петербурге расконсервировали ковид-госпиталь в «Ленэкспо»

Временные боксы в «красной зоне» инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе вновь заработал в Санкт-Петербурге из-за роста числа заболевших. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сегодня возобновил прием пациентов госпиталь в «Ленэкспо», — сказано в сообщении.

В пятом павильоне открылось отделение на 90 стандартных коек и еще семь реанимационных для среднетяжелых и тяжелых больных. Уточняется, что в дальнейшем количество койкомест может быть увеличено до 295.

На первом этапе работы помощь пациентам будут оказывать 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн, из них 27 врачей, 36 медсестер и 15 санитаров. Начальником пятого павильона временного госпиталя назначен кандидат медицинских наук, инфекционист Руслан Дмитришен.

В пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн изданию «Невские новости» сообщили, что 21 мая учреждение приняло своего первого пациента.