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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге расконсервировали ковид-госпиталь в «Ленэкспо»

Временные боксы в «красной зоне» инфекционного госпиталя в «Ленэкспо»
Временные боксы в «красной зоне» инфекционного госпиталя в «Ленэкспо» (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе вновь заработал в Санкт-Петербурге из-за роста числа заболевших. Об этом сообщает комитет по здравоохранению города.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией сегодня возобновил прием пациентов госпиталь в «Ленэкспо», — сказано в сообщении.

В пятом павильоне открылось отделение на 90 стандартных коек и еще семь реанимационных для среднетяжелых и тяжелых больных. Уточняется, что в дальнейшем количество койкомест может быть увеличено до 295.

На первом этапе работы помощь пациентам будут оказывать 79 сотрудников Госпиталя для ветеранов войн, из них 27 врачей, 36 медсестер и 15 санитаров. Начальником пятого павильона временного госпиталя назначен кандидат медицинских наук, инфекционист Руслан Дмитришен.

В пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн изданию «Невские новости» сообщили, что 21 мая учреждение приняло своего первого пациента.

Петербург и Подмосковье поставили максимум по новым больным COVID с марта
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Оборудование временного госпиталя в «Ленэкспо» началось в апреле прошлого года. В ноябре количество коек здесь было решено увеличить с 1295 до 2500, а в феврале 2021 года последний павильон прекратил свою работу. В пресс-службе городского комитета по здравоохранению объясняли такое решение снижением количества пациентов с COVID-19.

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21 мая в Санкт-Петербурге зафиксировали максимальный уровень заболеваемости COVID-19 за несколько месяцев. В городе было выявлено 815 заболевших за сутки — это максимальное число с 22 марта. По приросту количества новых случаев COVID-19 в России лидируют Москва (2954), Санкт-Петербург (815) и Московская область (753). По уровню смертности от коронавируса Петербург находится на втором месте в России — сегодня было зафиксировано 43 летальных исхода.

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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

госпиталь Санкт-Петербург возобновление работы
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