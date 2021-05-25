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Политика ,  
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Песков оценил фразу главы Коми жителям «для вас я — Путин»

Владимир Уйба
Владимир Уйба (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Слова главы Коми Владимира Уйбы о том, что он является Путиным для местных жителей, нужно характеризовать как желание властей работать на местах без оглядки на федеральный центр. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в ходе встречи с местными жителями глава республики сказал: «Да какой Путин? У вас я — Путин».

«Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — сказал Песков.

Он отметил, что у главы Коми, по его мнению, много недоброжелателей, и они постоянно стараются что-то вырезать из контекста и вирусно распространить по интернету.

Глава Коми ответил на недовольства жителей словами «Для вас я — Путин»
Общество
Владимир Уйба

Встреча руководителя республики Владимира Уйбы с жителями проходила на фоне разлива нефтепродуктов в реку Колва компанией «ЛУКОЙЛ-Коми». По данным Росприроднадзора, площадь земель, загрязненных в результате разлива нефтепродуктов, составила примерно 1,3 га, а в воду попало 9 т загрязнителя.

Так, на видео, опубликованном YouTube-каналом «Новая Республика», видно, что Уйба просит местных жителей составить «структурный перечень» вопросов. На предложение губернатора собравшиеся заявили, что делают это каждый год, некоторые из них выразили мнение, что в этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину».

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?» На это глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!»

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