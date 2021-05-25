Владимир Уйба (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Слова главы Коми Владимира Уйбы о том, что он является Путиным для местных жителей, нужно характеризовать как желание властей работать на местах без оглядки на федеральный центр. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее в ходе встречи с местными жителями глава республики сказал: «Да какой Путин? У вас я — Путин».

«Тут очевидно, что это вырвано из контекста и что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия, есть ответственность у главы региона, любой глава региона должен этим руководствоваться и должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — сказал Песков.

Он отметил, что у главы Коми, по его мнению, много недоброжелателей, и они постоянно стараются что-то вырезать из контекста и вирусно распространить по интернету.