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Общество ,  
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Глава Коми ответил на недовольства жителей словами «Для вас я — Путин»

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Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словам «Для вас я — Путин». Видеозапись встречи главы региона с местными жителями опубликовал YouTube-канал «Новая Республика».

Руководитель республики обратился к жителям с просьбой сформировать «перечень вопросов» по селу, при этом добавив, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью».

Росприроднадзор назвал площадь разлива нефтепродуктов в Коми
Общество

На предложение губернатора собравшиеся заявили, что делают это каждый год, некоторые из них выразили мнение, что в этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину».

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?». На что глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!».

Площадь нефтеразлива на месторождении «Лукойл» в Коми составила 1,3 га

11 мая в Усинске (Республика Коми) нефтепродукты попали в реку Колва из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. По данным властей республики, источник утечки находился в Ненецком автономном округе. Глава Усинска Николай Такаев ввел в городе режим ЧС.

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Позднее в пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщили, что утечка произошла на расстоянии примерно 300 м от береговой линии реки Колвы, поэтому около 90 т нефтесодержащей жидкости распространилось на почве, в низине вблизи места утечки. По факту разлива нефтепродуктов следователи возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

По данным Росприроднадзора, площадь земель, загрязненных в результате разлива нефтепродуктов составила примерно 1,3 га.

Республика Коми разлив нефтепродуктов Владимир Уйба Владимир Путин
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