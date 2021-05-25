Глава Коми ответил на недовольства жителей словами «Для вас я — Путин»

Глава республики Коми Владимир Уйба ответил на возмущения жителей села Мутный Материк, которые заявили о намерении обратиться с жалобой к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении, словам «Для вас я — Путин». Видеозапись встречи главы региона с местными жителями опубликовал YouTube-канал «Новая Республика».

Руководитель республики обратился к жителям с просьбой сформировать «перечень вопросов» по селу, при этом добавив, что не надо их связывать «с сегодняшней ситуацией с нефтью».

На предложение губернатора собравшиеся заявили, что делают это каждый год, некоторые из них выразили мнение, что в этот раз необходимо обращаться «напрямую к Путину».

«Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?» — сказал Уйба. Местный житель уточнил у него: «Вы наш Путин?». На что глава подтвердил: «Да, конечно. Я для вас Путин, конечно!».