В городе в Коми ввели режим ЧС из-за разлива нефти
В городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва. Об этом сообщается на официальном сайте республики.
«Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета с 23:00 режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении. Ситуацию взял под свой контроль глава Коми Владимир Уйба.
11 мая МЧС получило сообщение об обнаружении радужной пленки в реке, после чего спасатели приступили к установке боновых заграждений.
Сейчас на месте работает СПАСФ «Природа», которое специализируется на ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. На месте также работает оперативная группа.