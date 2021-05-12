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В городе в Коми ввели режим ЧС из-за разлива нефти

Фото: ГУ МЧС по Республике Коми
Фото: ГУ МЧС по Республике Коми

В городе Усинск Республики Коми введен режим ЧС из-за попадания нефти в реку Колва. Об этом сообщается на официальном сайте республики.

«Мэр Усинска Николай Такаев подписал постановление о введении на территории муниципалитета с 23:00 режима функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении. Ситуацию взял под свой контроль глава Коми Владимир Уйба.

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Фото:Getty Images

11 мая МЧС получило сообщение об обнаружении радужной пленки в реке, после чего спасатели приступили к установке боновых заграждений.

Сейчас на месте работает СПАСФ «Природа», которое специализируется на ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов. На месте также работает оперативная группа.

Власти Коми сообщают, что источник утечки топлива уже выявлен. По данным руководства, он находится в Ненецком автономном округе. Сейчас утечка остановлена.

В конце марта разлив нефти произошел в Пугачевском районе Саратовской области. Утечка произошла на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк. Выход нефти удалось локализовать. Во владеющей нефтепроводом компании «Транснефть — Приволга» тогда исключили попадание топлива в водоемы.

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