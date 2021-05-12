В городе в Коми ввели режим ЧС из-за разлива нефти

Власти Коми сообщают, что источник утечки топлива уже выявлен. По данным руководства, он находится в Ненецком автономном округе. Сейчас утечка остановлена.

В конце марта разлив нефти произошел в Пугачевском районе Саратовской области. Утечка произошла на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк. Выход нефти удалось локализовать. Во владеющей нефтепроводом компании «Транснефть — Приволга» тогда исключили попадание топлива в водоемы.