Росприроднадзор назвал площадь разлива нефтепродуктов в Коми

Площадь земель, загрязненных в результате разлива нефтепродуктов на месторождении ЛУКОЙЛа в Коми, составила примерно 1,3 га. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

«Площадь загрязненных земель из-за аварии — около 1,3 га. Еще 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем «пролитого» на грунт — около 100 т, из них 9 т попало в реку», — сказала Радионова.

По словам Радионовой, возбуждено два дела по ст. 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов) и ст. 8.6 КоАП (порча земель).

Радионова подчеркнула, что в этой части месторождения добыча нефти остановлена, Росприроднадзор взял пробы с загрязненных участков.