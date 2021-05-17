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Росприроднадзор назвал площадь разлива нефтепродуктов в Коми

Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram Фото:_svetlana__radionova_ / Instagram
Фото: _svetlana__radionova_ / Instagram

Площадь земель, загрязненных в результате разлива нефтепродуктов на месторождении ЛУКОЙЛа в Коми, составила примерно 1,3 га. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram.

«Площадь загрязненных земель из-за аварии — около 1,3 га. Еще 0,3 га земель нарушено тяжелой техникой из-за проводимых работ. Объем «пролитого» на грунт — около 100 т, из них 9 т попало в реку», — сказала Радионова.

По словам Радионовой, возбуждено два дела по ст. 8.13 (нарушение правил охраны водных объектов) и ст. 8.6 КоАП (порча земель).

Радионова подчеркнула, что в этой части месторождения добыча нефти остановлена, Росприроднадзор взял пробы с загрязненных участков.

«Будем не один месяц разбираться и, возможно, опять в суде доказывать, что за ущерб природе надо платить. Все это делается и будет доведено до конца», — добавила Радионова.

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Общество
Фото:Пресс-служба главы Коми / ТАСС

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11 мая в Усинске (Республика Коми) произошел разлив нефтепродуктов в реку Колва из-за разгерметизации напорного нефтепровода Ошского месторождения. По данным властей республики, источник утечки находился в Ненецком автономном округе. Глава Усинска Николай Такаев ввел в городе режим ЧС.

16 мая в пресс-службе компании «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщили, что утечка произошла на расстоянии примерно 300 м от береговой линии реки Колвы, поэтому около 90 т нефтесодержащей жидкости распространилось на почве, в низине вблизи места утечки. По факту разлива нефтепродуктов следователи возбудили уголовное дело по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

ЛУКОЙЛ разлив нефтепродуктов Коми Светлана Радионова Росприроднадзор
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