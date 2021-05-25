Неизвестные сообщили о минировании вокзалов и аэропортов Москвы

Вид на гостиницу «Космос» (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Специалисты проверяют информацию о минировании станций метро, вокзалов и аэропортов в Москве. Об этом сообщили источник в экстренных службах «РИА Новости» и источник в правоохранительных органах ТАСС.

По данным ТАСС, анонимное письмо с угрозой взрыва станций метро, вокзалов и аэропортов неизвестные прислали на адрес ФСБ.

Помимо этого, пишет «РИА Новости», неизвестные сообщили о минировании столичной гостиницы «Космос» по адресу: проспект Мира, д. 150. Эту информацию подтвердил источник в экстренных службах агентства «Москва». «Из здания эвакуировали 745 человек», — добавил он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК заявили, что сотрудники ведомства к эвакуации и проверкам не привлекались.