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Неизвестные сообщили о минировании вокзалов и аэропортов Москвы

Вид на гостиницу «Космос»
Вид на гостиницу «Космос» (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Специалисты проверяют информацию о минировании станций метро, вокзалов и аэропортов в Москве. Об этом сообщили источник в экстренных службах «РИА Новости» и источник в правоохранительных органах ТАСС.

По данным ТАСС, анонимное письмо с угрозой взрыва станций метро, вокзалов и аэропортов неизвестные прислали на адрес ФСБ.

Помимо этого, пишет «РИА Новости», неизвестные сообщили о минировании столичной гостиницы «Космос» по адресу: проспект Мира, д. 150. Эту информацию подтвердил источник в экстренных службах агентства «Москва». «Из здания эвакуировали 745 человек», — добавил он.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК заявили, что сотрудники ведомства к эвакуации и проверкам не привлекались.

В Москве «заминировали» вокзалы и автостанции
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В конце апреля в Москве эвакуировали людей из зданий Нагатинского, Чертановского и Щербинского районных судов из-за анонимных сообщений о минировании зданий.

Волна анонимных сообщений о минировании прошла в городах России в конце 2019 года. Тогда «минировали» торговые центры, здания Госдумы, телецентр Останкино и МИА «Россия сегодня». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

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гостиница «Космос» Москва минирование вокзалы Аэропорты
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