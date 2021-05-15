В Москве «заминировали» вокзалы и автостанции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Специалисты проверяют все железнодорожные вокзалы и автовокзалы Москвы после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщили источники ТАСС и «РИА Новости».

«В данный момент все железнодорожные вокзалы проверяются из-за угрозы взрыва. Также проводится проверка всех автостанций из-за сообщения о минировании», — указал собеседник ТАСС.

Вокзалы и автостанции продолжили работать в штатном режиме. Об эвакуации людей не сообщалось.

В пресс-службе управления МВД на транспорте РБК не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК заявили, что их сотрудники к подобным работам не привлекались.