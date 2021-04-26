В Москве эвакуировали людей из зданий трех районных судов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 74,77 (-0,32) Инвестиции, 13:31
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 90,45 (-0,02) Инвестиции, 13:31
Россия попала в пятерку лидеров по тратам на оборону Политика, 13:31 Renault показала салон нового бюджетного седана Авто, 13:31 Глава Spotify привлек легенд «Арсенала» для покупки клуба Спорт, 13:30 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 13:27 Минкульт вернул Татьяну Доронину к руководству МХАТ имени Горького Общество, 13:27 МИД объявил о высылке итальянского дипломата из России Политика, 13:24 Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата Политика, 13:19 Ant Джека Ма выдаст сотрудникам кредиты под залог опционов на акции Инвестиции, 13:10 Завершился V форум «Эндаументы 2021. Больше, чем деньги» Пресс-релиз, 13:08 Песков призвал не считать слова Юмашева о Белоруссии позицией Кремля Политика, 13:05 В Wildberries ответили на претензии создателей Angry Birds Бизнес, 13:02 Телекинез и будущее без работы: что почитать про искусственный интеллект Индустрия 4.0, 13:00 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 12:58 Украина предложила Чехии направить высланных из Москвы дипломатов в Киев Политика, 12:55
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,96 -0,03% EUR/RUB ₽90,67 -0,01% EUR/USD $1,21 0%
Город ,  
0 

В Москве эвакуировали людей из зданий трех районных судов

Здание Щербинского районного суда
Здание Щербинского районного суда (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Москве эвакуировали людей из зданий Нагатинского, Чертановского и Щербинского районных судов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.

Как уточнили ТАСС в Мосгорсуде, эвакуация произошла из-за анонимных сообщений о «минировании» зданий.

На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.

В Москве эвакуировали несколько судов после сообщений о минировании
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В начале апреля информация о взрывных устройствах поступила в Мосгорсуд, Верховный суд и Российский государственный университет правосудия. Письма о взрывных устройствах также поступили в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды Москвы. Тогда их учреждений эвакуировали порядка 300 человек.

В 2017 году в России был зафиксирован всплеск ложных сообщений о минированиях. Большая их часть стала результатом централизованной атаки с использованием IP-телефонии. Кроме того, звонили школьники и психически неуравновешенные люди, рассказывали РБК источники в спецслужбах.

В ноябре 2018 года по России прокатился очередной всплеск активности телефонных террористов. Российские спецслужбы связывали это с обострением российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе. Силовики придерживались версии, что звонки поступали с территории Украины.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить Pro Инвестиции: пора ли покупать рухнувшие акции Virgin Galactic Почему строители создают «пустую» компанию под каждый проект

Массовые сообщения о минировании российских учреждений спецслужбы фиксировали и в 2019 году. Тогда «минировали» торговые центры, здания Госдумы, телецентр Останкино и МИА «Россия сегодня». Сообщения поступали как по телефону, так и по электронной почте. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

новости суд эвакуация Москва минирование
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽74,96 -0,03% EUR/RUB ₽90,67 -0,01% EUR/USD $1,21 0%
Материалы по теме
В Москве эвакуировали несколько судов после сообщений о минировании
Общество
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании
Общество
Неизвестные «заминировали» все школы и детские сады Московской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter