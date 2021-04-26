В Москве эвакуировали людей из зданий трех районных судов
В Москве эвакуировали людей из зданий Нагатинского, Чертановского и Щербинского районных судов. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Мосгорсуда.
Как уточнили ТАСС в Мосгорсуде, эвакуация произошла из-за анонимных сообщений о «минировании» зданий.
На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб.
В начале апреля информация о взрывных устройствах поступила в Мосгорсуд, Верховный суд и Российский государственный университет правосудия. Письма о взрывных устройствах также поступили в Савеловский, Басманный, Нагатинский и Черемушкинский суды Москвы. Тогда их учреждений эвакуировали порядка 300 человек.