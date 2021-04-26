В Москве эвакуировали людей из зданий трех районных судов

В 2017 году в России был зафиксирован всплеск ложных сообщений о минированиях. Большая их часть стала результатом централизованной атаки с использованием IP-телефонии. Кроме того, звонили школьники и психически неуравновешенные люди, рассказывали РБК источники в спецслужбах.

В ноябре 2018 года по России прокатился очередной всплеск активности телефонных террористов. Российские спецслужбы связывали это с обострением российско-украинских отношений после инцидента в Керченском проливе. Силовики придерживались версии, что звонки поступали с территории Украины.

Массовые сообщения о минировании российских учреждений спецслужбы фиксировали и в 2019 году. Тогда «минировали» торговые центры, здания Госдумы, телецентр Останкино и МИА «Россия сегодня». Сообщения поступали как по телефону, так и по электронной почте. Ни в одном случае угроза не подтвердилась.