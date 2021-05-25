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Политика ,  
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Мэрия Вильнюса заменила официальный флаг Белоруссии на оппозиционный

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Мэрия столицы Литвы заменила официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг оппозиционного движения республики. Об этом РБК сообщил представитель мэрии Паулюс Вайтекенас.

«Это отношение города и мэра к событиям в Белоруссии после приземления самолета, где, в принципе, был осуществлен террористический акт», — сказал он.

По информации пресс-службы, литовская столица проявляет солидарность с Ригой, которая ранее заменила официальный белорусский флаг «историческим бело-красным».

В центре Риги вслед за белорусским флагом сняли и российский
Спорт
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС

Днем ранее власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею. «Мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты», — сказал тогда председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис.

Президент Латвии Эгилс Левитс, в свою очередь, назвал замену государственного флага во время чемпионата мира «адекватной политической реакцией». По его словам, Рига не признает правящий режим в Белоруссии, а Минск совершил «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения».

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Фото:ТАСС

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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако после посадки самолета были задержаны несколько пассажиров — сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Для сопровождения борта в воздух поднимался белорусский истребитель МиГ-29.

24 мая саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и рекомендовал европейским перевозчикам летать в обход Белоруссии.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что с полуночи 25 мая все самолеты, прибывающие в страну или улетающие из нее, не должны входить в воздушное пространство Белоруссии. Латвийская авиакомпаний АirBaltic первой отказалась от полетов над территорией Белоруссии из-за задержания Протасевича.

Вильнюс флаг Белоруссия оппозиция новости
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