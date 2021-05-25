Мэрия Вильнюса заменила официальный флаг Белоруссии на оппозиционный

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Мэрия столицы Литвы заменила официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг оппозиционного движения республики. Об этом РБК сообщил представитель мэрии Паулюс Вайтекенас.

«Это отношение города и мэра к событиям в Белоруссии после приземления самолета, где, в принципе, был осуществлен террористический акт», — сказал он.

По информации пресс-службы, литовская столица проявляет солидарность с Ригой, которая ранее заменила официальный белорусский флаг «историческим бело-красным».

Днем ранее власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Белоруссии среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею. «Мы поднимаем флаг свободной Беларуси, который мне доверили белорусские политэмигранты», — сказал тогда председатель Рижской городской думы Мартиньш Стакис.