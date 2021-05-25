Польша запросит доступ к «черным ящикам» севшего в Минске борта Ryanair

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Польша намерена получить доступ к «черным ящикам» самолета Ryanair, который в воскресенье совершил экстренную посадку в Белоруссии. Об этом в программе радиостанции RMF сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

«Я полагаю, что польские прокуроры захотят изучить записи с «черных ящиков», пока они еще в целости <...> Польская сторона также намерена иметь доступ к свидетелям и уликам во время проводимого расследования», — сказал он.

Он добавил, что нельзя говорить о бездействии ЕС в ответ на данный инцидент. Так, помимо личных санкций против Лукашенко, есть предложения о введении санкций к конкретным секторам экономики республики. Пшидач уточнил, что большинство стран Европы поддерживают введение санкций против Белоруссии.

По его словам, польская сторона пытается влиять на соседнюю республику в рамках законных возможностей, однако Белоруссия ведет себя «иррационально и крайне небезопасно».