Польша запросит доступ к «черным ящикам» севшего в Минске борта Ryanair

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 24 мая, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 24 мая, 13:53
Мэр Риги решил после белорусского снять флаг IIHF Спорт, 12:16 В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов Общество, 12:16 МИД Литвы заявил о возможных ограничениях ЕС против белорусского экспорта Политика, 12:15 Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии Бизнес, 12:11 Почему «идеальные» процессы работают плохо: инструкция по оптимизации Pro, 12:06 Пользователей Netflix возмутили белые пиксели в «Армии мертвецов» Стиль, 12:03 Мэр Нижневартовска подал в отставку из-за проверки Политика, 12:00 Оружие прогресса: как военные технологии изменяли мирную жизнь Экономика инноваций, 12:00 Польша запросит доступ к черным ящикам севшего в Минске самолета Ryanair Политика, 12:00 Vindome назвал самые популярные среди россиян инвестиционные вина Инвестиции, 12:00 Без чего невозможно представить гардероб успешного бизнесмена РБК и Dior, 11:53 В Guggenheim Partners объяснили пользу Ethereum Крипто, 11:53 Смертность от COVID-19 в России обновила максимум с 14 мая Общество, 11:42 Акции Xiaomi выросли на 5% после новости о возвращении в FTSE Russell Инвестиции, 11:40
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Польша запросит доступ к «черным ящикам» севшего в Минске борта Ryanair

Фото: Karolio Kavolelio fotografija / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Karolio Kavolelio fotografija / imago-images.de / Global Look Press

Польша намерена получить доступ к «черным ящикам» самолета Ryanair, который в воскресенье совершил экстренную посадку в Белоруссии. Об этом в программе радиостанции RMF сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

«Я полагаю, что польские прокуроры захотят изучить записи с «черных ящиков», пока они еще в целости <...> Польская сторона также намерена иметь доступ к свидетелям и уликам во время проводимого расследования», — сказал он.

Он добавил, что нельзя говорить о бездействии ЕС в ответ на данный инцидент. Так, помимо личных санкций против Лукашенко, есть предложения о введении санкций к конкретным секторам экономики республики. Пшидач уточнил, что большинство стран Европы поддерживают введение санкций против Белоруссии.

По его словам, польская сторона пытается влиять на соседнюю республику в рамках законных возможностей, однако Белоруссия ведет себя «иррационально и крайне небезопасно».

СМИ анонсировали заявление Лукашенко по ситуации с самолетом Ryanair
Политика
Александр Лукашенко

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве. Бомбы на борту не обнаружили, однако белорусскими правоохранителями был задержан экс-главред оппозиционного к режиму Лукашенко Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. В Белоруссии Протасевич внесен в список террористов.

Многие страны выступили за расследование инцидента с задержанием журналиста. В Польше были возбуждены уголовные дела по статьям о захвате воздушного судна и незаконном лишении свободы.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета, назвав действия Минска «беспрецедентным актом государственного терроризма». Позже посла Белоруссии вызвали в МИД Польши.

Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии
Политика
Фото:ТАСС

Ранее страны ЕС в ходе европейского саммита приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты европейских стран. Это решение вступит в силу после утверждения в Совете ЕС.

Польша самолет Минск черный ящик
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
ХАМАС заявил о непричастности к «минированию» самолета Ryanair
Политика
Сноуден назвал возмутительным инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
Политика
Псаки назвала шокирующим инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter