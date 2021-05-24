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Протесты в Белоруссии ,  
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В Польше возбудили дело после посадки самолета Ryanair в Минске

Фото: Andrius Sytas / Reuters
Фото: Andrius Sytas / Reuters

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро поручил возбудить уголовное дело по факту принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры страны Лукаш Лапчинский, передает польская газета GazetaPrawna.

По словам Лапчинского, разбирательство будет касаться использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 (захват водного или воздушного судна) и ч. 1 ст. 189 (незаконное лишение свободы) УК Польши.

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Матеуш Моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета, назвав действия Минска «беспрецедентным актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным». Позже посла Белоруссии вызвали в МИД Польши.

Дело после посадки борта Ryanair в Минске также завела Генеральная прокуратура Литвы. Позже правоохранительные органы Литвы опросили нескольких свидетелей. Полиция также не уточнила, были ли среди опрошенных пилоты задержанного в Минске воздушного лайнера.

23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Самолет совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании от белорусских диспетчеров. Протасевича задержали. Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов ему разрешили продолжить полет. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о бомбе по ч. 1 ст. 340 УК.

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