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Пандемия коронавируса ,  
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Россельхознадзор снизит цену на вакцину против COVID-19 для животных

Фото: Александр Плонский / «Ветеринария и жизнь» / ТАСС
Фото: Александр Плонский / «Ветеринария и жизнь» / ТАСС

Россельхознадзор собирается снизить цену на вакцину против коронавирусной инфекции для плотоядных животных «Карнивак-Ков». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, цена сократится до 500 руб. за две дозы вакцины вместо 588 руб., как было заявлено ранее. В ведомстве объяснили, что цену снизили из-за роста спроса и объемов производства препарата.

«При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%», — отметили в Россельхознадзоре.

В России выпустили первую партию вакцины от COVID-19 для животных
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Фото:АГН «Москва»

Вакцину против коронавируса для животных «Карнивак-Ков» зарегистрировали в России 31 марта. По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова, клинические испытания вакцины на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных начались в октябре 2020 года. Савенков сказал, что у животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия иммунной защиты составит не менее шести месяцев.

Позже покупкой вакцины от COVID-19 для животных заинтересовались не только отечественные звероводческие хозяйства, но и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии, а также предприятия из США, Канады и Сингапура, говорили в Россельхознадзоре.

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Первую партию вакцины для животных выпустили 30 апреля. Тогда было изготовлено 17 тыс. доз. Максимальный объем поставок в месяц — 3 млн доз, однако разработчики заверили, что могут увеличить ее до 5 млн доз.

Случаи заражения коронавирусом у домашних животных ранее зафиксировали в Дании у местных норок, в результате были убиты около 15,4 млн этих животных.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Россельхознадзор коронавирус COVID-19 вакцина животные снижение цены
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