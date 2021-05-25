Россельхознадзор снизит цену на вакцину против COVID-19 для животных

Фото: Александр Плонский / «Ветеринария и жизнь» / ТАСС

Россельхознадзор собирается снизить цену на вакцину против коронавирусной инфекции для плотоядных животных «Карнивак-Ков». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, цена сократится до 500 руб. за две дозы вакцины вместо 588 руб., как было заявлено ранее. В ведомстве объяснили, что цену снизили из-за роста спроса и объемов производства препарата.

«При этом рекомендуемая торговая наценка при дальнейшей реализации вакцины не должна превышать 30%», — отметили в Россельхознадзоре.

Вакцину против коронавируса для животных «Карнивак-Ков» зарегистрировали в России 31 марта. По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова, клинические испытания вакцины на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и других животных начались в октябре 2020 года. Савенков сказал, что у животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия иммунной защиты составит не менее шести месяцев.