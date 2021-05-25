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Володин поддержал идею использовать труд осужденных на крупных стройках

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею использовать труд осужденных на крупных стройках, но предупредил, что они не восполнят дефицит трудовых мигрантов.

«Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать, — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

По данным ФСИН за 1 мая, в российских пенитенциарных учреждениях есть лишь 188 тыс. осужденных, которых можно привлечь к строительным работам. Володин напомнил, что Минстрой страны сообщал о нехватке около 1,2 млн рабочих из-за отсутствия мигрантов. Таким образом, осужденные смогут закрыть лишь 15% от текущей потребности, заключил председатель Госдумы.

«Это будет не ГУЛАГ»: зачем ФСИН привлекать осужденных к крупным стройкам
Общество
Фото:Юрий Тутов / ТАСС

Накануне идею привлечь заключенных к работе вместо трудовых мигрантов поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, на крупных стройках можно создавать исправительные центры, чтобы заключенные, обладающие квалификацией, могли выполнять строительные работы.

Чуйченко добавил, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил активнее привлекать заключенных к строительным работам вместо трудовых мигрантов. Он предложил создать осужденным достойные условия и обеспечить зарплату. «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — заверил он.

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К концу 2020 года количество мигрантов в России сократилось в 1,5 раза, сообщали в МВД. В апреле пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что в России не хватает мигрантов для реализации масштабных проектов.

Вячеслав Володин стройки осужденные
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