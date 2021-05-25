Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею использовать труд осужденных на крупных стройках, но предупредил, что они не восполнят дефицит трудовых мигрантов.

«Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать, — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

По данным ФСИН за 1 мая, в российских пенитенциарных учреждениях есть лишь 188 тыс. осужденных, которых можно привлечь к строительным работам. Володин напомнил, что Минстрой страны сообщал о нехватке около 1,2 млн рабочих из-за отсутствия мигрантов. Таким образом, осужденные смогут закрыть лишь 15% от текущей потребности, заключил председатель Госдумы.

Накануне идею привлечь заключенных к работе вместо трудовых мигрантов поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, на крупных стройках можно создавать исправительные центры, чтобы заключенные, обладающие квалификацией, могли выполнять строительные работы.