Володин поддержал идею использовать труд осужденных на крупных стройках
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею использовать труд осужденных на крупных стройках, но предупредил, что они не восполнят дефицит трудовых мигрантов.
«Изучить эту тему необходимо, и если есть те, кто имеет право и хотел бы работать, — такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не решит проблему дефицита трудовых ресурсов», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).
По данным ФСИН за 1 мая, в российских пенитенциарных учреждениях есть лишь 188 тыс. осужденных, которых можно привлечь к строительным работам. Володин напомнил, что Минстрой страны сообщал о нехватке около 1,2 млн рабочих из-за отсутствия мигрантов. Таким образом, осужденные смогут закрыть лишь 15% от текущей потребности, заключил председатель Госдумы.
Накануне идею привлечь заключенных к работе вместо трудовых мигрантов поддержал министр юстиции России Константин Чуйченко. По его словам, на крупных стройках можно создавать исправительные центры, чтобы заключенные, обладающие квалификацией, могли выполнять строительные работы.