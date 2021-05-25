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Общество ,  
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Жителя Кемерово задержали по подозрению в убийстве и расчленении девушки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего жителя областного центра, его обвиняют в убийстве 21-летней девушки, сообщается на сайте ведомства.

«25-летнему жителю города Кемерово предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — сказано в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Следствие установило, что молодой человек в ходе ссоры с девушкой на почве ревности ударил ее гантелью по голове, после чего расчленил тело и вынес в пакетах в мусорный бак. Подозреваемый пытался скрыть свою причастность к произошедшему, уничтожив следы преступления в квартире с помощью химических средств. Однако следователям удалось обнаружить предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой тот совершил преступление.

Позже подозреваемый дал признательные показания и стал сотрудничать со следствием. По делу был назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Нижегородский суд приговорил убийцу 9-летней девочки к пожизненному сроку
Общество
Фото:Следственный комитет РФ

Ранее московский суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима 27-летнего Никиту Енина, который в 2019 году убил 23-летнюю знакомую в номере отеля на территории Новомосковского административного округа.

Суд установил, что в июле 2019 года Енин на почве ревности задушил девушку, которая работала стюардессой, затем отнес в ванную и попытался скрыться с места преступления. Однако на следующий день был задержан правоохранителями.
 

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убийца расчленение Кемеровская область СК
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