Жителя Кемерово задержали по подозрению в убийстве и расчленении девушки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Управление Следственного комитета по Кемеровской области возбудило уголовное дело в отношении 25-летнего жителя областного центра, его обвиняют в убийстве 21-летней девушки, сообщается на сайте ведомства.

«25-летнему жителю города Кемерово предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство)», — сказано в сообщении. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Следствие установило, что молодой человек в ходе ссоры с девушкой на почве ревности ударил ее гантелью по голове, после чего расчленил тело и вынес в пакетах в мусорный бак. Подозреваемый пытался скрыть свою причастность к произошедшему, уничтожив следы преступления в квартире с помощью химических средств. Однако следователям удалось обнаружить предполагаемое орудие убийства и одежду, в которой тот совершил преступление.

Позже подозреваемый дал признательные показания и стал сотрудничать со следствием. По делу был назначен ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.