Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Убийство было совершено в номере отеля в поселении Картмазово. Подозреваемый — 25-летний житель Москвы. Задержанный будет доставлен для проведения следственных действий.

10 июля было обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнял, что погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний. Он добавил, что убийство произошло в отеле Vnukovo Village.