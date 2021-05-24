Нижегородский суд приговорил убийцу 9-летней девочки к пожизненному сроку

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Суд приговорил убийцу девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области к пожизненному заключению в колонии особого режима, говорится в сообщении областного СК.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал частично <...>. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием [наказания] в колонии особого режима», — сказано в сообщении.

Следствие установило, что 24 сентября прошлого года подсудимый, поссорившись с 46-летней местной жительницей, избил ее и нанес множественные удары молотком, ножом, шуруповертом и стулом, после чего женщина скончалась. В тот же день он встретил девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы, отвел ее в безлюдное место, изнасиловал и задушил. Задержать подозреваемого удалось на следующий день.

Как уточнили в пресс-службе СК по Нижегородской области, суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух лиц, малолетнего) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).