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Суд дал девять лет убившему стюардессу в Новой Москве в 2019 году

Видео: пресс-служба Щербинского районного суда города Москвы
Видео: пресс-служба Щербинского районного суда города Москвы
Video

Щербинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима 27-летнего Никиту Енина за убийство стюардессы, чье тело в 2019 году нашли в отеле. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В июле 2019 года Енин и его 23-летняя знакомая были в номере отеля на территории Новомосковского административного округа. В ходе конфликта на почве ревности он задушил девушку, отнес ее тело в ванну, включил воду и попытался скрыться с места преступления.

Однако через несколько дней он был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК России (убийство).

Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Общество

Тело девушки с признаками насильственной смерти в виде удушения было обнаружено 10 июля 2019 года в отеле Vnukovo Village в поселении Картмазово. Двенадцатого июля 25-летний подозреваемый был задержан, он оказывал сотрудникам полиции сопротивление.

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На следующий день Щербинский суд Москвы арестовал Енина. На допросе он говорил, что состоял с девушкой в отношениях, а причиной убийства стала бытовая ссора.

стюардесса убийство суд Москва
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