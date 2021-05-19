Суд дал девять лет убившему стюардессу в Новой Москве в 2019 году

Видео: пресс-служба Щербинского районного суда города Москвы

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Щербинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима 27-летнего Никиту Енина за убийство стюардессы, чье тело в 2019 году нашли в отеле. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Суд приговорил Енина к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В июле 2019 года Енин и его 23-летняя знакомая были в номере отеля на территории Новомосковского административного округа. В ходе конфликта на почве ревности он задушил девушку, отнес ее тело в ванну, включил воду и попытался скрыться с места преступления.

Однако через несколько дней он был задержан. Против него возбудили уголовное дело по ст. 105 УК России (убийство).