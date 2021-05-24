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Протесты в Белоруссии ,  
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Псаки назвала шокирующим инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Дженнифер Псаки
Дженнифер Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США осуждают действия властей Белоруссии, которые заставили борт ирландской авиакомпании Ryanair приземлиться в Минске, чтобы арестовать неугодного им человека. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, — шокируют», — возмутилась она.

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Самолет Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционный блогер и активист Роман Протасевич

По мнению Белого дома, речь идет о «наглом вызове» со стороны белорусского режима международному миру и безопасности. США требуют «немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования».

Ранее США присоединились к странам, которые потребовали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair. Всего к этому призвали председатели комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран, подписав соответствующее заявление.

Самолет Ryanair, пролетавший над территорией Белоруссии, был вынужден сесть в Минске из-за сообщения об угрозе минирования. По версии белорусской стороны, пилоты сами запросили посадку. Пресс-служба Ryanair уточнила, что о взрывчатке на борту сообщили белорусские власти, они же дали указание приземляться в Минске. Компания назвала случившееся авиационным пиратством.

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На борту рейса был сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В Белоруссии канал признан экстремистским, а сам Протасевич внесен в список террористов. После посадки в Минске его задержали.

Белый дом США экстренная посадка самолета Белоруссия
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