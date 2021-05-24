Псаки назвала шокирующим инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Дженнифер Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Власти США осуждают действия властей Белоруссии, которые заставили борт ирландской авиакомпании Ryanair приземлиться в Минске, чтобы арестовать неугодного им человека. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия — развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, — шокируют», — возмутилась она.

По мнению Белого дома, речь идет о «наглом вызове» со стороны белорусского режима международному миру и безопасности. США требуют «немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования».