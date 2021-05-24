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Протесты в Белоруссии ,  
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Политики из восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией

Председатели комитетов по иностранным делам в законодательных органах восьми стран потребовали запретить полеты над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, в результате которого был задержан сооснователь и экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Заявление опубликовано пресс-службой председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберта Менендеса.

Документ подписали политики из США, Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии.

Председатели комитетов по иностранным делам призвали Международную организацию гражданской авиации (ICAO) немедленно провести расследование по поводу вынужденной посадки самолета в Минске.

«До проведения расследования мы призываем отстранить Белоруссию от организации и ввести запрет на все полеты над Белоруссией, включая полеты в страну и из нее», — говорится в заявлении.

Белорусский госканал показал записи переговоров с севшим в Минске рейсом
Политика
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Также политики призвали страны-члены НАТО и ЕС ввести санкции против властей Белоруссии. В частности, речь идет о том, чтобы лишить Минск возможности использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе».

Помимо этого, законодатели потребовали освободить Протасевича и других политических заключенных.

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Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске днем 23 мая. В аэропорту заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В то же время в авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила ничего на борту самолета, спустя пять часов ему разрешили продолжить полет. Следственный комитет возбудил дело из-за ложного сообщения о минировании.

В МВД Белоруссии сообщили, что Протасевич, находившийся на борту самолета, был задержан. В стране на него заведено дело по статье об организации массовых беспорядков, КГБ ранее внес его и другого основателя NEXTA, Степана Путило, в список террористов, сам канал признан экстремистским.

США ЕС Белоруссия полеты задержание
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