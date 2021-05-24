США потребовали от властей Белоруссии освободить сооснователя NEXTA

Вашингтон осуждает инцидент с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует освободить задержанного экс-главреда и одного из основателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения», — отметил Блинкен.

В заявлении говорится, что «шокирующий акт режима Лукашенко» поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе американских граждан. Блинкен также поддержал созыв Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO). Он добавил, что США координируют реакцию на инцидент с Евросоюзом, в частности с властями Литвы и Греции.

Самолет, на борту которого находился Протасевич, экстренно сел в Минске днем 23 мая. В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. В авиакомпании в свою очередь сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения лайнера в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.