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В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Как передали в ведомстве, девочка возвращалась из школы и около 17:00 мск вышла на остановке в поселке Неклюдово. Домой она не вернулась.

После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

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Фото:kseniya_mishonova / Instagram

В ходе поисковых мероприятий тело ребенка нашли в безлюдном месте в Неклюдово. При его осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти.

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают судебные экспертизы и проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, совершивших преступление, сообщили в СК.

В августе на берегу Енисея в городе Саяногорске обнаружили тело пятилетней девочки с признаками утопления. В ходе расследования выяснилось, что погибшая гуляла вместе с шестилетним мальчиком, проживавшим по соседству. Этот ребенок также не вернулся домой.

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