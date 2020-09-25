В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки

В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону.

Как передали в ведомстве, девочка возвращалась из школы и около 17:00 мск вышла на остановке в поселке Неклюдово. Домой она не вернулась.

После этого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего).

В ходе поисковых мероприятий тело ребенка нашли в безлюдном месте в Неклюдово. При его осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти.