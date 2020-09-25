В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 24 сен, 14:10
Как продуктивно провести время за рулем РБК и Mercedes-Benz, 12:29 Замглавы администрации Ялты уволили за поддержку протестов в Белоруссии Политика, 12:27 Биатлонистка Вилухина решила идти в суд после снятия допинговых обвинений Спорт, 12:27 Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов Финансы, 12:18 Бывший дизайнер АвтоВАЗа раскритиковал решетки радиатора новых BMW Авто, 12:16 Маленькие удовольствия: как продавать премиальные товары в кризис Pro, 12:06 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 сентября Общество, 12:02 Как изменения климата влияют на зеленые насаждения городов Партнерский материал, 12:00 iPod 1954 года и «технология-бездельник»: гаджеты, которые изменили мир Индустрия 4.0, 12:00  Гинцбург объяснил причины роста заболеваемости коронавирусом в России Общество, 11:58 В Сербии МиГ-21 упал во двор дома Общество, 11:53 Фонд конкурса благотворительных грантов в Москве составил ₽496 млн Пресс-релиз, 11:45 В Сети появилось видео поисков убитой в Нижегородской области девочки Общество, 11:44 В ФХР пояснили решение не считать белорусов и казахов легионерами в КХЛ Спорт, 11:37
Общество ,  
0 

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

Подозреваемый
Подозреваемый (Фото: СК РФ)

В Нижегородской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба cледственного управления регионального СК.

По информации следователей, подозреваемый — мужчина 1986 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники Следственного комитета, проводится комплекс неотложных следственных действий.

В Нижегородской области возбудили дело об убийстве девятилетней девочки
Общество
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального СК.

Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что подозреваемого зовут Павел Сурков. По данным канала, ранее он был сожителем ее матери. По информации очевидцев, последний раз Суркова видели около магазина, где он покупал спиртные напитки, в 5 км от места, где нашли труп девочки. Канал пишет, что Сурков подозревается в еще одном убийстве женщины, которое было совершено ранее. Также отмечается, что ранее Сурков был судим за грабежи и разбой.

Тело 9-летней девочки нашли накануне в безлюдном месте в Неклюдово. При его осмотре следователи обнаружили признаки насильственной смерти

По данным следствия, ребенок возвращался из школы и около 17:00 мск вышел на остановке. Домой девочка не вернулась. СК завел уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего).

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
СК убийство ребенка Нижегородская область
Материалы по теме
Генпрокуратура взяла на контроль истязание ребенка в Омской области
Общество
В Казани прокуратура начала проверку из-за избиения матерью ребенка
Общество
На Кубани насильника ребенка приговорили к 19 годам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter