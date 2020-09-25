В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

Подозреваемый (Фото: СК РФ)

В Нижегородской области правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба cледственного управления регионального СК.

По информации следователей, подозреваемый — мужчина 1986 года рождения. В настоящее время с ним работают сотрудники Следственного комитета, проводится комплекс неотложных следственных действий.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела находится на личном контроле руководства регионального СК.

Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что подозреваемого зовут Павел Сурков. По данным канала, ранее он был сожителем ее матери. По информации очевидцев, последний раз Суркова видели около магазина, где он покупал спиртные напитки, в 5 км от места, где нашли труп девочки. Канал пишет, что Сурков подозревается в еще одном убийстве женщины, которое было совершено ранее. Также отмечается, что ранее Сурков был судим за грабежи и разбой.