В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

Видео: СК РФ по Нижегородской области

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего мужчину по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 13 мая мужчина прибыл на электричке из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. «В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи допрашивают задержанного, у него дома проводится обыск. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности, уточнили в СК